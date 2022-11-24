Bilişim sektörünün temsilcileri ‘Devfest 2022 Zonguldak’ta öğrencilerle Buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği topluluklarından olan Karaelmas Yapay Zeka Topluluğu ve Google Geliştirici Grupları Zonguldak ekibi tarafından düzenlenen ‘Devfest 2022 Zonguldak’ programında, bilişim sektörünün başarılı temsilcileri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Mühendislik Fakültesindeki Nail Değirmenci Amfisinde düzenlenen etkinlik, Zonguldak’ta ilk kez bu yıl yüz yüze gerçekleşti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bilişim sektörünün önde gelen isimlerinden olan Google Developer Relations Koordinatörü Beyza Sunay Güner, Halkbank Android Geliştirme Uzmanı Hüseyin Karagöz, Teknasyon şirketinde Developer Relations Müdürü Fatih Kadir Akın, Flutter Developer Uzmanı Berat Göktuğ Özdemir, GDSC Facilitator Rümeysa Kara ve Mobil Uygulamaları Uzmanı Furkan Kılıç konuşma yaptı. Konuşmacılar, öğrencileri yapay zeka ve derin öğrenme, mobil uygulamaları geliştirme teknikleri, Google toplulukları ve yazılım kodlaması gibi konularda bilgilendirdi.

Her yıl Kasım ayında Google Geliştirici Grupları tarafından dünyanın pek çok ülkesinde ve birçok ilde düzenlenen Devfest etkinliklerinin Zonguldak’taki programında sektörel bilgi ve tecrübeler gençlerle buluşturularak, bilişim alanıyla ilgilenenlerin farklı bakış açıları kazanmaları sağlandı.

Yaklaşık 6 saat süren etkinlik, Karaelmas Yapay Zeka Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Murat Varol’un konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.