Bilici, “Erişkin nüfusun yüzde 15,7’sinde böbrek hastalığı bulunmaktadır”

10 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle ZBEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Muammer Bilici yazılı bir açıklamada bulundu.

Kronik böbrek hastalığın tüm dünyada yoğun olarak görülen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bilici, Türkiye’de yapılan araştırmaya da dikkat çekti. Kronik böbrek hastalığının önlenebilir olduğunu vurgulayan Bilici, şöyle konuştu:

“Kronik böbrek hastalığının, tüm dünyada yoğun olarak görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. “Türkiye’ de yapılan araştırmalarda, erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15.7 ’ sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunmaktadır. Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sinsi seyreder. Düzenli tarama testleri ile hastalık erken evrelerde teşhis edilebilir. Böbrek hastalığı erken saptanırsa önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesinin önüne geçmektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanması gerekir. Beslenme ve hayat tarzı alışkanlıklarında iyileştirmeye yönelik değişiklikler, çoğunlukla önlenebilir bir hastalık olan kronik böbrek yetmezliği hastalığı ile mücadelede gereklidir.”

“Sadece bir gün değil her gün böbreğini düşün”

Böbrek sağlığı için yapılması gerekenlere dikkat çeken Bilici, “Böbrek sağlığınız için; Yeterli sıvı alımı sağlanmalı, Düzenli egzersiz yapılmalı, Dengeli beslenilmeli ve ideal vücut ağırlığımızı korumalı, Sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalıyız. Kronik böbrek hastalığı için risk altındaki kişilere yönelik düzenli tarama ve etkin tedavi ile hastalığın gelişimi ve ya ilerlemesi engellenebilir. Diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklarda düzenli Nefroloji kontrollerinizi ihmal etmeyiniz.”