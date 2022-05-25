BEÜ’lü akademisyen Ar-Ge Proje Pazarında birinci oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Semih Engün ve ‘TAYKO Pil Ekibi’ Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Ar-Ge Proje Pazarında ‘Çevreci ve Uzun Ömürlü CR2032 Sınıfı Lityum-İyon Pil Üretimi’ isimli proje ile ’Mühendislik ve Temel Bilimler Kategorisinde’ birincilik ödülü kazandı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğe 13 üniversite katılım gösterirken, yaklaşık 350 proje de görücüye çıktı. Ödül alan proje ayrıca TÜBİTAK BİGG 1512 Girişimcilik Destek Programı desteklenerek, henüz üretimi gerçekleştirilmemiş olan CR2032 sınıfı lityum-iyon pillerin ucuz ve su bazlı bağlayıcılar kullanarak daha düşük maliyetli ve çevreci; bor elementi katkısıyla da daha uzun ömürlü bir şekilde üretilmesi hedefleniyor. Kol saatlerinde, otomobillerin uzaktan kumandasında, oyuncaklarda, basküllerde, elektronik devre kartlarında ve mutfak eşyaları gibi elektronik cihazlar olmak üzere birçok alanda kullanılan CR2032 düğme tipi Li-iyon pillerin ülkedeki pazar payı yıllık 17 milyon TL iken, söz konusu projenin üretime geçmesi ile birlikte yerli üretime destek olması düşünülüyor.