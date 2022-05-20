BEÜ’den TÜBİTAK 2209 A/B Programı’nda büyük başarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri TÜBİTAK 2209 A/B programları çerçevesinde yaptıkları proje başvurularıyla büyük başarı elde etti. Program doğrultusunda yapılan 65 başvurudan 48’i destek almaya hak kazandı.

2209 A programından toplamda 61 başvuru yapıldı ve bu başvurulardan 45’i destek kazandı. 2209 B (Sanayi) programı için de 4 başvuru yapıldı ve bunlardan 3’ü destek almaya kazandı. Sonuçlara göre 2209 B programı başarı oranı yüzde 75 ve 2209 A programı başarı oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Destek kazanan öğrencilerden 20’si Ereğli Eğitim Fakültesinden, 12’i Mühendislik Fakültesinden, 9’u Fen Edebiyat Fakültesinden, 2’si Tıp Fakültesinden, 1’i Ereğli Turizm Fakültesinden, 1’i Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, 1’i Alaplı Meslek Yüksekokulundan, 1’i Devrek Meslek Yüksekokulundan, 1’i Gökçebey Meslek Yüksekokulundan olmak üzere 48 öğrenci destek almaya hak kazandı.

‘Başarı oranı yaklaşık 4 kat arttı’

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer bir önceki başvuru dönemine göre öğrenciler tarafından yapılan başvuru sayılarının yaklaşık 3 kat ve başarı oranının yaklaşık 4 kat arttığını belirtti. Büyük emek vererek programa hem başvuru yapan, hem de destek kazanan öğrencilere ve danışmanlık yaparak öğrencilerin destek almasına büyük katkı sunan danışman hocaları tebrik etti.