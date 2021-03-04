BEÜ’den Mutfak Sohbetleri söyleşisi

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğretim elemanları tarafından Mutfak Sohbetleri Söyleşi dizisinin birincisi yapıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğretim elemanları tarafından düzenlenen Mutfak Sohbetleri Söyleşi dizisinin birincisi Zoom video konferans üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Öğr.Gör. Dr. İhsan Kazkondu’nun yaptığı söyleşinin konuğu Rixos The Palm Hotel Dubai Executive Sous Chef Mustafa Şahin oldu. “Gastronomi Sektöründe Yurtdışı Kariyer Planlama” başlıklı söyleşide Aşçılık programında öğrenim gören öğrenciler ve programda öğrenim görmüş mezunlar katılım göstererek yurtdışında kariyer planlama, mesleki gelişim, aşçılık eğitiminin ve özellikle Türk mutfağını öğrenmenin yurtdışı kariyerine katkısı gibi konular söyleşinin en çok üzerinde durulan konular oldu. Söyleşinin sonunda şef-öğrenci soru cevap kısmı gerçekleştirilerek konuk şef öğrencileri bilgilendirdi.