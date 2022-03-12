BEÜ’de İstiklâl Marşı’nın kabulünün 101. Yılı konulu program düzelendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Genç Kalemler Edebiyat Topluluğu tarafından, İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle “12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy” konulu program gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, akademik ve idari personel ile öğrencilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı. Programda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Alemdar Yalçın İstiklâl Marşı’nın yazılma sürecini, gelecek nesillere mesajlarını içeren bilgiler verdi. Mehmet Akif Ersoy’un “O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz, onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir benim değildir. O milletin malıdır. Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” sözlerini hatırlatarak onu Türk milletine armağan eden şairi minnet ve şükranla anan Yalçın, İstiklâl Marşı’mızın her dizesinde kendine dönüş çağrısı yapıldığını; bireysel ve toplumsal çözünmeyi engellenmenin hedeflendiğini, bu yapılırken de Türk-İslam değerler dizgesinin devreye girdiğini vurguladı.

Yalçın’ın konuşmasının ardından Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini konu edinen bir tiyatro gösterisi sundu. Kapanış konuşmasının ardından program sona erdi.