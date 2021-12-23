BEÜ’de "İslam’ın Yayılışında İslami ve İnsani İlkeler” başlıklı konferans

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara "İslam’ın Yayılışında İslami ve İnsani İlkeler” başlıklı konferans verdi.

Bülent Ecevit Ünivers Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara Ürdün Yermük Üniversitesi Hukuk ve İslam Araştırmaları Fakültesi’nde "İslam’ın Yayılışında İslami ve İnsani İlkeler” başlıklı konferans verdi.

Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak sunulan konferansta konuşan Prof. Dr. Seyfullah Kara, “İslam’ın zor kullanarak yayıldığı iddiaları doğru değildir. Hz. Peygamber ve ilk dönem Raşid Halifelerin düzenlediği askeri seferler haklı gerekçelere dayanmıştır. Bu gerekçeler arasında, bazen, gönderilen Müslüman elçilerin öldürülmesi; bazen İslam ülkesinin sınır boylarında yaşayan Müslüman toplumlara saldırılar düzenlenmesi; kimi zaman da Bizans ve Sâsâni devletleri gibi dönemin büyük devletlerinin kendi peyklerini, yani sömürgeleştirdikleri piyon devletleri İslam topraklarına saldırmaları için teşvik ve teçhiz etmeleri bulunmaktadır ki, bu gerekçeler bugün dahi savaş sebebi sayılmaktadır. Günümüzde savaş hukukunun yerle bir edildiği, çoluk çocuk, kadın-yaşlı demeden masum insanların acımasızca katledildiği dünyada Hz. Peygamber 1450 yıl öncesinden ordularına, “çocukları, yaşlıları, elinde silah olmayan ve size karşı savaşmayan kadınları, manastırlarına ve havralarına çekilmiş kendi halinde olan din adamlarını öldürmeyin; hayvanları telef etmeyin; ağaçları tahrip etmeyin; emek verilerek ekilmiş arazilere ziraat alanlarına zarar vermeyin” diye tembihlerde bulunmuştur.” şeklinde konuştu.

Prof. Kara, çoğu Hıristiyan kaynakları olmak üzere temel tarih kaynaklarına dayanarak hem ilk dönem İslam tarihinden, hem de Türk tarihinden Müslümanların savaşlarda uyguladıkları insani ilkeler ve bu ilkelerden etkilenerek Müslüman olan insanlar hakkında örnekler vererek konuşmasını tamamladı.

Konferansı, Yermük Üniversitesinden çok sayıda akademisyen ve lisansüstü öğrencinin yanı sıra Türkiye’deki farklı üniversitelerden akademisyenler de takip etti. Programda konuşan Ürdün Yermük Üniversitesi Hukuk ve İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem el-Kudat, Prof. Dr. Seyfullah Kara’ya konferanstan dolayı teşekkür ederek, iki üniversite arasında benzer faaliyetlerin sürdürülmesini arzu ettiğini söyledi.