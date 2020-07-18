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BEÜ, Yeşil, Çevreci Üniversiteler Endeksi’nde en iyiler arasında

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUNA GÖRE YEŞİL VE ÇEVRECİ ÜNİVERSİTELER ENDEKSİ SIRALAMASINDA DÜNYADA EN İYİ 194. TÜRKİYE’DE İSE BEŞ ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALDI.

ZONGULDAK 18.07.2020, 11:12
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BEÜ, Yeşil, Çevreci Üniversiteler Endeksi’nde en iyiler arasında

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, izleme ve değerlendirme raporuna göre yeşil ve çevreci üniversiteler endeksi sıralamasında dünyada en iyi 194. Türkiye’de ise beş üniversite arasında yer aldı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2019" açıklandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, izleme ve değerlendirme raporuna göre yeşil ve çevreci üniversiteler endeksi sıralamasında dünyada en iyi 194. Türkiye’de ise beş üniversite arasında yer aldı.

Yeşil ve çevre dostu, doğayla bütünleşen kampüslerinde öğrencilerine nitelikli bir eğitim ve öğretim hizmetleri sunan üniversitemiz, rapora göre “Yeşil, çevreci üniversite endeksinde en iyi sıralamaya sahip üniversiteler” sıralamasında dünya çapında 1000 üniversiteden 194. oldu.

Yeşil ve çevreci kimliğiyle ön plana çıkan, çevreci yaklaşım ve doğa dostu uygulamalarındaki sürdürülebilirlik çalışmalarını Türkiye ve dünya genelinde tescilleyen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için yürütülen bilimsel ve akademik çalışmalar öncelikler arasında yer almaktadır.

“Çevresel sürdürülebilirlik politikaları ile insana ve geleceğe yatırım yapıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, sürdürülebilirliğin sağlanması için hayata geçirilen çevreci faaliyetleri ve bu doğrultuda atılan tüm adımları ile başta enerji ve kaynakların etkin kullanımı, atık geri dönüşümü, ekolojik ayak izinin artması, karbon ayak izinin azalması faaliyetleri sayesinde, üniversite, maliyetleri düşürerek ekonomik yönden de kaynakların etkin kullanımına katkı sağlanmakta olduğunu belirtti. Çevreci hassasiyete sahip eğitim politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Rektör Çufalı, “Tüm kampüslerimizde hassasiyetle yürütülen çevreci, geri dönüşüm ve sıfır atık üzerine çalışmalarımız ile etkin kullanılan mevcut kaynaklar, eğitim ve öğretime kaydırılmakta, bu sayede insana ve geleceğe yatırım yapıldığını belirterek mevcut kaynakların eğitim-öğretime kaydırılmasıyla kalitenin artırılmasını amaçlamaktayız” diye konuştu.

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