BEÜ tercih danışmanlık stantları açıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi akademik ve idari personeli Ereğli ve Zonguldak’ta açtığı stantlarda tercihte bulunacak öğrenciler için danışmanlık desteği vermeye başladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi akademik ve idari personeli Farabi Kampüsü Rüştü Onur Çalışma Salonu, ve Zonguldak ve Ereğli’deki AVM’lerde üniversite tercih danışmanlık stantları hizmet vermeye başladı. Üniversitedeki çeşitli bölüm ve programlar hakkında adaylara ve ailelere bilgi hizmeti veren tercih danışmanlık stantlarında, adayların aldıkları puan ve hedefleri doğrultusunda tercih desteği de sağlanıyor. İlk gününde yoğun ilgi gören stantları Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de belirli aralıklarla ziyaret ederek aday öğrencilerle ve ebeveynlerle bir araya geliyor.

Üniversitenin akademik ve idari personeli yanında psikolojik danışmanlarının da yer aldığı stantlardaki tercih danışmanlık desteği, 25-29 Temmuz haftası boyunca saat 10.00-17.00 arasında Farabi Kampüsü Rüştü Onur Çalışma Salonu, Zonguldak ve Ereğli’de bulunan AVM’lerde verilmeye devam edecek.