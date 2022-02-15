BEÜ Teknopark’ta büyük başarı

BEÜ Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Kuantum Siber Güvenlik AŞ çalışanı tamamı Zonguldaklı mühendisler tarafından geliştirilen “İnternet Altyapılarını Saldırılardan Koruyan Siber Güvenlik Sistemi” adlı proje “Buluş Patent Tescil Belgesi” aldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından kurulan Teknopark, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü daha geniş kitlelere yaymak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Teknopark bünyesinde, siber güvenlik yazılımı ve siber güvenlik cihaz projelerinin yanı sıra adli bilişim alanında da çalışmalar yapılıyor. Siber güvenlik ve adli bilişim eğitim modülleri ile eğitim hazırlıkları da yapılan Teknopark’ta, tamamen Zonguldaklı mühendislerden oluşan ekip, önemli bir başarıya imza attı. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Kuantum Siber Güvenlik AŞ tarafından geliştirilen “İnternet Altyapılarını Saldırılardan Koruyan Siber Güvenlik Sistemi” adlı proje “Buluş Patent Tescil Belgesi” aldı. Bu kapsamda üretilen modül ve cihazlar, kullanıcıların internet altyapılarına uygulanmaya da başlandı.

Siber saldırıların kimler tarafından finanse ve organize edildiği çoğu zaman tespit edilemiyor

Bilgi ve iletişim sistemlerindeki güvenlik zafiyetleri, bu sistemlerin hizmet dışı kalmasına, kötüye kullanılmasına, veri kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara yol açtığı gibi kamu düzeninin bozulması ve ulusal güvenliğin ihlali gibi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ortaya çıkan maddi zararların olağanüstü boyutlara ulaştığı siber saldırıların kimler tarafından finanse ve organize edildiğinin tespiti çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu duruma karşı politika, strateji geliştirmek için bir dizi çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin” Bakanlar Kurulu kararı ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gereğince hazırlanan eylem planı yürürlüğe sokulurken, siber güvenlik yasa tasarısıyla da yerli ve milli bir güvenlik tasarımının üretilmesi gündeme gelmiş bulunuyor.

Yüksek kaliteli siber güvenlik çözümleri geliştirecek

Ticari kuruluşların faaliyetlerinin bilişim sistemlerindeki güvenlik eksiğinden ya da kullanıcı hatalarından dolayı kesintiye uğraması, hassas veya ticari değere sahip bilgilerin saldırganların eline geçmesi, ifşa olması, değiştirilmesi veya yok edilmesi durumunda, mevzuatta, bir dizi kanuni yaptırım bulunuyor. Bu nedenle işletmelerin ve kuruluşların, güvenlik kalkanına alınarak bu tip durumlara maruz kalmalarının engellenmesi büyük önem taşıyor. BEÜ Teknopark bünyesinde çalışan şirketler, bir süredir ülkemizde yerli, güvenilir, yenilikçi ve yüksek kaliteli siber güvenlik çözümleri geliştirecek teknoloji üzerinde çalışıyor.

Siber güvenlik yazılımının yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor

Kuantum Siber Güvenlik şirketinin patent ve tescilini aldığı proje ile bilgi güvenliğinin sağlanması ve siber saldırıların engellenmesinin yanı sıra, siber güvenlik cihazı ve siber güvenlik yazılımının yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor. Sistem, son kullanıcıların rahatlıkla yönetebilecekleri kompakt bir yapıda olabilmesi için nano teknolojik bilgisayarlar kullanılarak tasarlanıyor. Geliştirilen sistemle siber saldırıların, zararlı web sayfalarının, kötücül yazılımların, zararlı oyun sitelerinin engellenmesi sağlanırken, internet zaman kotası tanımlama gibi işlemlerin tüm kullanıcılar tarafından kolaylıkla yönetilebilmesi de mümkün hale geliyor.

Kent ekonomisine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor

BEÜ 263 Uzay ekibinin Zonguldak ve ulusal sınırlar dışına taşarak gerçekleştirdiği teknolojik başarıların teknopark bünyesinde geliştirilen projelerle devamı açısından son derece de önemli bulunan bu adımların kentimize ve kent ekonomisine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.