BEÜ, E-posta hizmetleri yenilendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Elektronik Posta Hizmetini Kullanan Personel ve Öğrencilerin e posta hizmetleri yenilendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar sonucunda Üniversite personel ve öğrencilerinin Elektronik Posta (e-mail) hizmetleri yenilendi. Bilgi güvenliğinin arttırılmasına yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında Üniversitemiz elektronik posta sunucularının güvenlik önlemleri artırıldı. Posta sunucularının da yenilenmesiyle daha güvenli, daha hızlı ve daha fonksiyonel bir yapıya kavuşan üniversitenin e-posta hizmeti güncel bir şekilde mobil iletişim araçlarında da kullanılabilir bir arayüze sahip olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu.