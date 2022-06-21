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BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası tarafından Zonguldak’ın Kurtuluş Günü ve Uzun Mehmet’i anma etkinliğinde muhteşem konser verildi.

ZONGULDAK 21.06.2022, 22:45
BEÜ Devlet Konservatuarından muhteşem konser

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası tarafından Zonguldak’ın Kurtuluş Günü ve Uzun Mehmet’i anma etkinliğinde muhteşem konser verildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Zonguldak’ın Kurtuluş Günü ve Uzun Mehmet’i anma etkinliği 15 Temmuz Şehitler Kampüsü’nde gerçekleşti. Programa BEÜ Rektör Yardımcısı Hakan Kutoğlu ve davetliler katıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası söylediği birbirinden güzel parçalarla katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

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