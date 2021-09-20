BEÜ Anabilim Dalı’nın iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda bir süredir devam eden iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlanarak 2021-2022 eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Anatomi Anabilim Dalı içerinde hizmet veren diseksiyon salonu, maket salonu ve derslikte yapılan çalışmalarla ile ilgili olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Can “Anatomi Anabilim Dalı’na yönelik bir süredir planladığımız ve üzerinde çalıştığımız, Bilimsel Araştırma Projesi desteğiyle yapılan iyileştirme ve yenileme sürecini tamamladık. Uzun süredir artan öğrenci sayılarını karşılamakta zorlanan Anatomi Anabilim Dalı fiziki mekanlarını artırarak öğrencilerimiz için daha ferah ve konforlu alanlar oluşturduk. Derslik olarak kullanılan alanımızı genişleterek yaklaşık 2 katına çıkardık. Maket salonuna kazandırılan maket ve saklama dolapları ile hem artan öğrenci sayımızın ihtiyacını karşılayabilecek maket sayısına ulaştık hem de daha uzun ömürlü kullanabilmek adına saklama koşullarını oluşturmuş olduk. Diseksiyon salonundaki alt yapı ile ilgili sorunları da bu süreçte çözmeye çalıştık. Yenilenen Anatomi Anabilim Dalı birimlerinin öğrencilerimizin eğitimlerinde faydalı olmasını diliyorum. Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde emekleri olan Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Cenk Murat Özer ile öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Zeynep Yılmazer Kayatekin’e teşekkür ederim. Ayrıca sürecin başından beri ilgisini ve desteğini bizlerden esirgemeyen ve süreç boyunca her türlü yardımı yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya şükranlarımı arz ederim. Eğitim hizmet kalitemizi artırmak için planladığımız diğer çalışmalarımız da devam etmektedir” dedi.