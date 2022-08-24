Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına yoğun başvuru oldu.

24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve 21 Ağustos’ta başvuruların sona erdiği özel yetenek sınavlarına 599 aday başvurdu. Söz konusu adayların içinde 21 milli sporcunun da bulunduğu sınav için şehit/gazi yakını olma şartıyla açılan kontenjanda ise 3 aday yer aldı. 2011 yılından bu yana öğrenci kabul eden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünün ardından 2021-2022 Akademik Yılında ilk öğrencilerini alan Antrenörlük Eğitimi bölümü ile program sayısını ikiye çıkaran Yüksekokuldaki programların özel şartlarını sağlayan adaylar her iki programa da başvuru yapabildi.

32 branştan başvuru yapıldı

Bireysel ve takım sporlarında adından çokça söz ettiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na, Antrenörlük Eğitim programı doğrultusunda atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, break dans, yüzme, wushu, voleybol, tenis, curling, fitness, futbol, hentbol, güreş, halkoyunları, teakwando, su sporları, spor tırmanışı, satranç, oryanting, okçuluk, muay thai, masa tenisi, kürek, halter, hokey, judo, karate, kayaklı koşu, kick boks ve kriket olmak üzere toplam 32 branştan başvuru gerçekleşti.

Adayların performans değerlendirmeleri sonucunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı ile Antrenörlük Eğitimi Programına 40’ar öğrenci kabul edilecek. Adaylar başvuru sonuçlarını Yüksekokulun kurumsal sayfasından öğrenebilecek.