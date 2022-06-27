Belediyenin hoparlör sistemi vatandaşı çileden çıkarttı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki bazı mahallelerde bulunan belediyeye ait anons sistemi içerisinde bulunan hoparlör uzun süredir çalışmazken, sorunla ilgili şikayette bulunan vatandaşlara geri bildirim yapılmaması vatandaşı çileden çıkardı.

Zonguldak’ın Alaplı İlçesindeki Yeni Siteler mevkiinde bulunan hoparlörlerden yapılan anonslarda duyuruların anlaşılmadığı, arıza belediyeye bildirilmesine rağmen günlerdir sorunun giderilmediği belirtildi. İlçedeki önemli duyuruların yapıldığı ve gelişmeleri takip etme açısından son derece önemli olduğu kaydedilen hoparlörün uzun süredir yapılmaması ve herhangi bir geri bildirimde bulunulmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Yeni sitelerde ikamet eden Ahmet Aslan defalarca arza için belediyeyi şikayet ettiğini belirterek, ” Alaplı’nın bir çok noktasında anons sistemi bozuk, yada çızırtılı. Anons sistemi yapılması için Defalarca belediye yetkililere söyledik , ama vatandaşı umursamıyorlar mı?” diyerek tepkilerini dile getirdiler.