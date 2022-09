Belediyenin "Erken taşındılar" dediği ev sakini: "Yalan söylemeyi bırakın, işinizi yapın"

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde belediye ve Çaybel’in yaptığı “Sofia Evleri” sitesine belediyeden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya site sakini Ünal cevap verdi.

Sofia Evleri’nde mülk sahibi olan Cem Ünal, belediyenin verdiği cevaba istinaden yaşadıkları mağduriyeti şu şekilde anlattı:

"Ne kadar komik ve hat safhada yanıltıcı bir yazı olmuş. Bu işi de siyasi partiye yüklemese olmazdı zaten. Mesela ben Millet İttifakının bir İl Başkan Yardımcısıyım. Yani, siyasi olarak aynı konumda ve yerdeyiz. Tabi ki bu kişi olmayanı olmuş gibi göstermekte üstüne olmadığını ispatlamıştır. Her şeyden önce elimizde kapı gibi iskan ruhsatı var iskan ruhsatının tarihi nedir? 04.01.2022 yanlış bir iskan verdiği tarihten sonra ki aylarda Sofia evlerinin yolu yapılmamıştır ve kış aylarında Ocak ayından itibaren yollar çoğunlukla kar ve buz bedeni ile kapanmıştır. Yani 02.09.2022 tarihi ile hâlâ yol yoktur. Açılmış olan yol başka parseller üzerindedir. Yanlış iki ; Burada sıkıntısı olan bir iki kişi midir ?Burada hali hazırda 50 den fazla kat maliki oturmaktadır. Belediyenin satmadık dediği evler hariçtir. Yanlış üç; Belediye ile defalarca diyaloğa girilmiş hatta yazılı olarak dilekçeler verilmiş. Bu konuda da bir cevap alınamamıştır. Yanlış dört; Hiç bir yerde olmayan kapalı kişisel otopark nerde biz göremedik. Bir çok kişi kendi otopark yerini parasını verip ayırdı. Yanlış beş; İyi düzenlenmiş çevre düzeni ve teras bahçesi nerede ? Belediye kendi evlerinin teras bahçeli olanlarını Çaybel’e yaptırmaya başlamıştır. Ya diğerleri ? Çevre düzenlemesi bir yana her taraf moloz ve pislik içerisindedir. Bir zahmet gelip görülebilir. Yanlış altı; Kamu nezdinde sanki kanunsuz olarak oturulmuş gibi bir hava çiziyorsunuz. Orada oturanlar elektriğini doğalgazını iskan verir vermez açtırdılar. Suyu da Çaycuma belediyesine parasını yaptırdıktan sonra açtılar. Demek ki ortada kanunsuz bir durum yok. Nasıl bir anlayıştır ki ücretini verdiğimiz ve tapusunu aldığımız bir ev için sizden izin alacağız? Kaldı ki kat irtifakı ile tapusunu almış olan bir kişi meskeninde oturamaz diye bir kural da yoktur. Ücretini müteahhit firmaya ödeyerek elektrik ve su şantiyeden sağlanmıştır. Bilmiyordum diyemezsin çünkü Sofia grup Çaybel ile beraber projede varlar. Dolayısı ile Çaycuma belediyesi beni bilgim yok yalanını söyleyemez. Öte yandan site içerisinde bulunan ışıklandırmalarda kanunsuz olarak oturdu dediğiniz zamanlarda her gün açıktı. Kanun açık 18 uygulamasını iskan ruhsatını vermeden yapacaktınız. Resmi yazılar var. Kamuoyunu yanıltmayın. Yalan söylemeyi bırakın artık. İşinizi yapın. Yapamıyorsanız çekip gidin. Sorumlu ve yapmadığınız işlerden ötürü zeytinyağı gibi üste çıkma gayretiniz boşa çıkar. Hiç kimse sizin emir eriniz yada şirket çalışanınız değil. Planlı alanlar imar Yönetmeliği çok açık. Yapılanlar suç. Kanunlar, hukuk ve kamuoyu nezdinde hesap vereceksiniz."