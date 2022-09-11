Belediyenin "alanı tahliye edin" dediği karavancılardan tepki

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde çadır ve karavanda kalan kampçılar, belediyenin yazılı belge ya da açıklama yapmadan gitmelerini istediklerini söylediler. Çaresiz şekilde bekleyen vatandaşlar belediyeden açıklama bekliyor.

Filyos beldesinde yıllardır karavan ve çadırlarıyla kamp yapan vatandaşları belediye açıklama yapmadan çıkın uyarısı verdi. 11 Eylül Pazar gününe kadar bütün alanın boşaltılmasını isteyen Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’a vatandaşlar sitemde bulundu. 8 senedir yaz, kış demeden karavanında yaşayan Şaban Aydın, “Filyos’ta ve köyde evim olsa bile karavanımda yaşamayı seviyorum. 8 senedir böyle bir şey olmadı. Bize doğru dürüst açıklama yapılmadan ‘Burayı terk edin, buradan gidin, burada çalışma yapacağım’ gibi sözler söylendi. Biz buradan gidelim tabi ki. Biraz ilerideki sahile geçelim dedik, o tarafa da koyamazsın dediler. Biz anlamadık, sebebini öğrenmek istiyoruz. Belediye başkanı buraya geldiğinde 15 arkadaş toplandık, sorduk. Bizlere mantıklı cevap vermedi. Mağdur durumda kaldık. Şuan gidecek yer arıyoruz. Karavanlarımızı çekecek yer arıyoruz. Başkan ne olup, gideceğini bize açıklama yapsın diye bekliyoruz" dedi.

Karavan sahibi Ozan Gemici ise sebepsiz yere gönderildiklerini söyleyerek, “Beldemize bir sürü ilden, ilçeden hatta yurt dışından bile insanlar geliyor. Şuanda sebebini bilmediğimiz bir şekilde 11 Eylül itibariyle burayı terk edilmemiz isteniliyor. Bize bir açıklama yapılmasını istiyoruz. Karavan turizmi Türkiye’nin her yerinde yapılan bir turizm ve Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir sıkıntı yok. Bir talepleri varsa ücret gibi bunu bize bildirebilirler. Buraya ne yapılacağıyla ilgili veya buraya bir şey yapılacaksa da Filyos sahili büyük bir sahil, başka bir yerde yer göstermelerini istiyoruz ama bir muhatabımız yok. Sadece önümüzdeki yıl gelin diyorlar. Bence bu turizm Filyos için büyük bir kazanım. Türkiye’nin, dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar geliyor, kalıyor. Bir açıklama bekliyoruz aslında. Eleştirisel anlamda demiyoruz. Yani mesele nedir?, buraya ne yapılacak?, buraya bir şey yapılacaksa bizlere başka yer yok mudur?, bunların cevabını bekliyoruz belediyemizden. Karavan gruplarımız var. Onlarda buraya gelmeyi düşünüyorlardı haliyle vazgeçtiler. Arkadaşlarımız gitmeye başladı. Karavan, çadır, kamp hepsi yasaklanıyor. Turizm bölgesine olmadı" diye tepkisini dile getirdi.