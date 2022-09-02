Belediye, yolunu yapmadığı sitenin vatandaşı suçlu buldu: "Erken taşındılar"

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın reklamını bizzat yaptığı "Sofia Evleri"ne giden yollar yapılmayınca vatandaşlar mağduriyet yaşayamaya başladı. 24 Ağustos’ta yapılan haberlere istinaden belediyeden tarafından bugün yapılan açıklamada vatandaşlar ’erken taşınmakla’ suçlandı.

Sofular Mahallesi Veliköyü Yolu’nda bulunan 25 bin metrekare alanda tasarlanan ve yapımı Çaycuma Belediyesi ile Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda San. Tic. Ltd. Şti garantör firmasının 2018’de yapımına başladığı 82 konutlu site; 2020’de birçok eksiklerine rağmen tamamlanarak vatandaşlara teslim edildi. Belediye, bugün yaptığı açıklamada erken taşındıkları için vatandaşı suçlayıp, kendi yaptığı, ismi “Sofia Evleri” olan siteyi “Sofhia Evleri” diye yazarak site hakkında açıklamada bulundu.

Çaycuma Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “Belediyemizin örnek proje olarak hayata geçirdiği Sofhia Evleri üzerinden maksatlı çevrelerce yoğun bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Apartmanlara sıkışan vatandaşların yaşam alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla, kentin doğal dokusuna uygun bir mimari ile yapılıp insanımızı yeniden toprakla, yeşille buluşturmayı amaçlayan proje hakkında, aralarında bazı siyasi partilerin de bulunduğu çevrelerce ’yolu olmadığı’ şeklinde gerçek dışı bile sayılmayacak trajikomik bilgiler yayılarak kamuoyu yanıltılmaktadır. Çaycuma’yı bir parça tanıyan herkesin bildiği gibi, Sofhia Evleri ilçe merkezinin Yakademirciler köyü ile bağlantısını sağlayan karayolunun tam bitişiğinde yani yol kenarında yer almaktadır, dolayısıyla ulaşım sorunu yoktur, olması da mümkün değildir.

Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, yapımı devam eden Mevzi İmar Planı ve ardından 18 uygulaması ile son derece düzgün bir kentsel doku ortaya çıkarılacak, doğal olarak alternatif yollar da yapılacaktır. Projenin safahatı şöyledir: Güzelyaka köyünden ayrılan Sofular Mahallesi’nde bulunan arazi, geçmiş dönemde TOKİ alanı olarak ilan edilmiş, yüksek eğimli araziye herhangi bir talip çıkmadığı için proje akim kalmıştır. Yüksek eğimdeki ’değersiz’ arazi üzerinde Belediyemiz, çevrede örneği olmayan ’teraslı sıra evler’ tarzında bir vizyon proje geliştirmiş, kat karşılığı şeklinde de ihale ederek hayata geçirmiştir.

Tamamlanan projede Belediyemizin ve şirketinin henüz satışa sunulmamış 25 adet dairesi bulunmaktadır. Henüz tamamlanmadığı ve oturma izni düzenlenmediği halde, geçen kış, yüklenici firmadan satın aldıkları dairelere bilgimiz dışında taşınan bazı kişiler, haliyle bazı sorunlar yaşamıştır. Bu yıl da aynı sıkıntıları yaşayacağını düşünen bazı kat malikleri, panik halinde, başta sosyal medya olmak üzere bazı mecralarda gerçek dışı haber ve paylaşımlar yap(tır)ma yoluna gitmiştir. Burada konutu olan bir iki kişi ise, konuyu, mensubu olduğu parti adına ucuz polemik yapma fırsatı olarak değerlendirmiş, bu doğrultuda partisini harekete geçirmiştir. Oysa şikayetçi oldukları eksiklerin Belediye ile diyalog halinde çözümü mümkünken bu yolu tercih etmeleri son derece manidardır. Verdiği hizmetlerle tüm ülkenin takdirini kazanmış Belediyemizin, bu kadar küçük hesaplarla karalanmaya çalışılması üzüntü verici olduğu kadar, art niyetli çevrelerin ne kadar aciz olduğunu da göstermektedir. Sofhia Evleri, estetiği, malzemesi, planlı alt yapısı, iyi tasarlanmış çevre düzenlemeleri, daireye özel teras bahçesi ve hiçbir sitede olmayan özel kapalı kişisel otoparkı gibi birçok emsalsiz özelliğiyle farklı bir projedir. Projelerimizin yapım sürecinde çamur atmaya çalışanların projeler tamamlandığında yanıldıkları ve mahcup oldukları defalarca görüldüğünden şaşıracak bir durum yoktur. Belediyemiz bu gibi önemli, örnek projelere imza atmaya ve fark atmaya devam edecektir”