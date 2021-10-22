banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'baldız fetvası' açıklaması
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Felipe Melo Galatasaray'a dönüyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Sözleşmeli memura kadro geliyor
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir
Otomobil fiyatları 60 Bin TL artabilir

Belediye tarafından yaptırılan balık restoranı inşaatı sürüyor

Sanayi kenti olmasının yanında deniz mahsulleri ihracatı da yapılan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine yakışacak balık restoranı yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanma aşamasında olan restoranda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Projemiz bittiğinde vatandaşlarımızla birlikte çevre ilçe ve illerden de buraya birçok insan Kdz. Ereğli balığını tatmaya gelecektir” dedi.

ZONGULDAK 22.10.2021, 15:36
Belediye tarafından yaptırılan balık restoranı inşaatı sürüyor

Sanayi kenti olmasının yanında deniz mahsulleri ihracatı da yapılan Zonguldak’ın Ereğli ilçesine yakışacak balık restoranı yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanma aşamasında olan restoranda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Projemiz bittiğinde vatandaşlarımızla birlikte çevre ilçe ve illerden de buraya birçok insan Kdz. Ereğli balığını tatmaya gelecektir” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, sanayi kenti olmasının yanında aynı zamanda balıkçı kenti olan Kdz. Ereğli’ye örnek bir balık restoranı yapıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık beraberinde başkan yardımcıları Haluk Okur, M.Tayyar Mendeş, Oğuz Cömert, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca ve ilgili teknik ekiple birlikte restoranda devam eden çalışmaları inceledi, son durum hakkında Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert’ten bilgi aldı. Ofis yolu üzerinde 750 metrekare alan üzerine yapılan ve 500 metrekare kullanım alanı olan balık restoranının, çevre il ve ilçelerden de birçok insanı Ereğli’ye çekeceğini söyleyen Başkan Halil Posbıyık, projenin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti. Ereğli’nin bir ihtiyacını daha bu projeyle karşılayacaklarını anlatan Başkan Posbıyık şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kdz. Ereğli’nin balık lokantasına ihtiyacı vardı. Mevcut da yeterli değil; çünkü balıkla ünlü bir kent burası. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla, eşiyle birlikte ailecek gelip balık yiyebileceği nezih yerler lazım, her zaman için. Çok güzel bir proje hazırladık. Kapalı alanı, açık alanı, terası olan en ince teferruatına kadar düşünülmüş, hijyen kurallarına uygun bir lokanta yapıyoruz. Kaba inşaatında son aşamaya geldik, çevre düzenlemesine başladık. Ereğli’ye iyi bir hizmet olacağına inanıyorum. Burayı ihaleye verdiğimizde iyi bir işletmeciyle çevre ilçelerden ve illerden de buraya çok insanın akın edeceğine, Kdz. Ereğli balığını tatmaya geleceğine inanıyorum.”

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2