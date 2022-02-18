Belediye su fiyatlarında yüzde 7’lik KDV indirimi yaptı

Alaplı Belediyesi, Su Satış Tarifelerinde tüm abone gruplarında KDV oranı faturalara yüzde 1 olarak yansımaya 15.02.2022 tarihi itibariyle başladığını açıkladı.

Zonguldak’ın Alaplı Belediyesinden yapılan açıklamada; “Alaplı Belediyesi olarak, Su Satış Tarifelerinde yüzde 8 olan KDV oranının, 13 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar gereği yüzde 1 olarak uygulanması için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 15.02.2022 tarihinden itibaren Su Satış Tarifelerinde tüm abone gruplarında KDV oranı faturalara %1 olarak yansımaya başlamıştır. Alaplı Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın her daim yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. İlçemizde koronavirüs salgının en ağır olduğu süreçte Su Satış Tarifelerinde 4 ay boyunca yüzde 20 oranında indirim uygulamış ve 2021 yılında da vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan ve pandemi sürecinde gerekli hijyeni sağlanması açışından hayati önem taşıyan, yaşam kaynağımız olan suya zam yapmayarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ve bundan sonraki süreçte de Belediyemize düşen her türlü fedakarlığın da yerine getireceğimizi belirtrmek isteriz" ifadelerine yer verildi.