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Belediye sınırına geçmek isteyen köyde referandum heyecanı

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünün bir mahallesi belediye sınırlarına geçmek için referandum heyacanı yaşayacak.

ZONGULDAK 22.08.2022, 12:25
Belediye sınırına geçmek isteyen köyde referandum heyecanı

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünün bir mahallesi belediye sınırlarına geçmek için referandum heyacanı yaşayacak.

Beldenin Yazıbaşı köyü 200 seçmeni ile 28 Ağustos Pazar günü sandık başına gidecek. Bir mahallesi ile seçime giden halk ’Evet’, ya da ’Hayır’ tercihini kullanacak.

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