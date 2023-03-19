Belediye kulübesi heyelanda kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde belediyeye ait temizlik işleri kulübesi, meydana gelen heyelanda kullanılamaz hale geldi.

Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait temizlik işleri personeli ve idari işler kulübesi meydana gelen heyelanda kullanılamaz hale geldi. Ormanlık alana yakın olan kulübenin 20 gün evvel belediye tarafından tedbir amaçlı boşaltılmış olması sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı.