Belediye, Kestaneci’ye kestane fidanı dikti

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi, Kestaneci Mahallesi’nde bulunan piknik alanındaki kestane ağaçlarının hastalıktan kuruması üzerine yerlerine ‘Kestane Dal Kanseri’ hastalığına dayanıklı tür olan kestane fidanı dikti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, Kestaneci Mahallesi’ndeki piknik alanına kestane ağaçlarındaki hastalığa dayanıklı tür kestane fidanı dikti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, Orman İşletmesi’yle işbirliği içerisinde çalışma yaparak piknik alanında kuruyan kestane ağaçlarını kestiklerini ve yerlerine hastalığa dayanıklı türden fidan diktiklerini söyledi. ‘Kestane Dal Kanseri’ hastalığının bölgedeki kestane ağaçlarını kuruttuğunu ve buna karşı yeni tür kestane fidanları dikerek önlem aldıklarını belirten Okumuş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kestaneci Piknik Alanı Orman İşletmesi’nden kiralandığı zaman üzerindeki ağaçlar da bakımlarının yapılması için bize zimmetlendi. Kestane ağaçları, Kestane Dal Kanseri hastalığından dolayı kurudu. Bu hastalık nedeniyle kestane ağaçlarının Türkiye’de ve dünyada yüzde 80’e yakını kurudu. Yapılan hesaplamalara göre 15-20 yıl içerisinde bu hastalıktan dolayı ormanlarda kestane ağacı kalmayacak. Yapılan bilimsel çalışmalardan sonra kestane dal kanserine dayanıklı türler elde edildi. Kestaneci Piknik Alanı’ndaki ağaçlar da eski kestane ağaçlarıydı. Hepsi hastalıktan dolayı kurudu. Orman İşletmesi’ne yaptığımız başvuru neticesinde yetkililer burada kuruyan kestane ağaçlarını damgaladı ve bizler de kestik. Orman İşletmesi’nden temin ettiğimiz hastalığa dayanıklı türden olan kestane fidanlarını bu ağaçların yerine daha fazla olmak üzere diktik. Ekiplerimiz bugün itibarıyla fidan dikim çalışmalarını tamamladı.”