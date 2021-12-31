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Belediye Başkanına hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler

Zonguldak’ın Alaplı Aşağıdoğancılar Köyü Muhtarı Rahmi Yapar ve köy halkı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret ederek yapılan hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

ZONGULDAK 31.12.2021, 10:11
Belediye Başkanına hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler

Zonguldak’ın Alaplı Aşağıdoğancılar Köyü Muhtarı Rahmi Yapar ve köy halkı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret ederek yapılan hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Ziyarette konuşan Aşağıdoğancılar Köyü Muhtarı Rahmi Yapar, Belediye Başkanımız Nuri Tekin’e, Ertuğrul Gazi Caddesi başta olmak üzere verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Alaplı Belediyesine cenaze hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ettiklerini belirten Yapar, “Daha önce bahar sitesi, yedi evler, çay boyu ve pazaryeri komple Aşağıdoğancılar sınırları içerisindeydi. Buralar mücavir alan sınırları içindeydi. Mücavir alan bana sorarsanız üvey evlat demektir. Ben bütün Belediye başkanlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Hiç bir Belediye başkanı Alaplı’ya ihanet için gelmez hizmet için gelir. Bundan 8 yıl önce Belediye Başkanımız Nuri Tekin, seçildikten sonra kendisiyle oturup konuştuk, Bize verdiği sözlerin hepsini teker, teker yerine getirdi. Gümeli Mahallesi yolu betonlandı, Keskin viraj vardı sürekli kazalar olurdu orayı genişletti. Çay boyunda yağmur yağdığında evleri su basardı. Şimdi orası sil baştan yapıldı. Sanayi oradaki yolu genişleterek beton duvar yaptı. Meşhur Ertuğrul Gazi Caddesi genişletildi. Altyapısı yeniden yapıldı. Beton dökülerek ışıklandırıldı. Oradaki yer sahiplerine teşekkür etmek gerekiyor. Hiçbir bedel ödemeden o yolu genişletilmesine izin verdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Biz başkanımızdan şu ihtiyacımız var dediğimiz zaman hiç tereddütsüz bizi geri çevirmedi. Denize atıldı denilen parkelerden köyümüz için kullandık. Bir çok muhtarımızda bu parkelerden faydalandı. Köyünde herkesin cenazesi olabiliyor. Şuanda muhtar olarak köy olarak öyle bir rahatız ki, Belediye başkanımıza bir cenazemiz var dediğimiz zaman bu hangi muhtar olursa olsun. Cenazemiz hastaneden alınır, yıkatılır ve mezarlığa kadar teslim edilir. Bu şuanda Alaplı için en büyük hizmetlerin başında geliyor. Biz bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

“Tüm köylerimizin emrindeyim"

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “ Ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Alaplı Belediye başkanı olarak, bir kardeşiniz evladınız olarak her zaman tüm köylerimizin muhtarlarımızın emrindeyim. Aşağıdoğancılar İlçe merkeziyle iç içi olmuş bir köyümüz yarısı bizde yarısı mücavir alan dışında ama hiç farketmiyor hep beraberiz. Bizler sizlere hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ertuğrul Gazi Caddesi ile ilgi daha önce kaldırım çalışması yapmıştık. Daha sonra altyapısını 600’lük borular döşeyerek hem caddenin hem de pazaryeri yolunu altyapısını tamamladık. Ertuğrul Gazi Caddesinde yer sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Yolun genişletilmesine izin verdiler. Ertuğrul Gazi caddesi altyapısıyla beton yoluyla ışıl ışıl bir cadde oldu. Muhtarımız bize orada her zaman destek verdi. Bizim merkez yada köy gibi bir ayrımımız olmaz. Alaplı Gümeli ile bir bütündür. Elimizden geldiği kadarıyla hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz“ dedi.

“Cenaze hizmetleri bizim için çok önemlidir “

Tekin, “Muhtarımızın bahsettiği gibi Cenaze hizmetleri bizim için çok önemlidir. Ölüsüne sahip çıkmaya dirisine sahip çıkamaz. Bizler bu bilinç ve anlayış içerisinde çalışıyoruz. Köylerimizde yazın susuzluk olduğu zaman tüm köylerimize su göndermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir köyümüzden vidanjör hizmetine para istemedik. Gece gündüz ne zaman istenirsek elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olduk. Bu hizmet böyle devam edecek. Eksiklerimiz olabilir eksiklerimiz düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlçemiz her bölgesinde çalışma var. Devletimiz Yeni siteler mahallesinde güzel" diye konuştu.

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