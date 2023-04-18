Belediye Başkanı koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla öğrenciye devretti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Belediye Başkanı Nuri Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, makamını bir süreliğine Ahmet Zeki Atalay İlkokulu 4/D sınıfı öğrencisi Damla Arslancan’a teslim etti.

Gençlerin gözlerindeki pırıltının gelecek güzel günler için umut verdiğini belirten Tekin, geleceğin teminatı çocuklara makamını devir etmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu, tüm çocukların kendilerine armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını ifade etti.Minik misafiriyle yakından ilgilenen Başkan Tekin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını söyledi.

Başkan Tekin, daha sonra çeşitli hediyeler verdi.