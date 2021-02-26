Belediye Başkanı Bozkurt Hocalı şehitlerini andı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olan Hocalı Katliamının üzerinden 29 yıl geçse de acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu belirtti.

Ermenilerin 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında toplu şekilde kıyım yaptığını anımsatan Başkan Çetin Bozkurt, bu katliamın insanlık tarihinin kara bir lekesi ve insanlık suçu olduğuna işaret etti.

Başkan Bozkurt mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Ermeniler, Hocalı’da 63’ü çocuk, 613 Azerbaycanlı kardeşimizi hunharca katletti. Bu katliam insanlık tarihinin en büyük kara lekesidir, insanlık suçudur. Azerbeycanlı kardeşlerimize ve insanlığa yaşatılan bu katliamın üzerinden 29 yıl geçse de acısı hala yüreklerimizde. Türk Milletine karşı yapılan bu katliamı asla unutmayacağız. Katliamda yitirdiğimiz şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi