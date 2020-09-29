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Belde başkanı öğrencileri unutmadı

ZONGULDAK'IN GÖKÇEBEY İLÇESİ BAKACAKKADI BELDESİ BAŞKANI OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI.

ZONGULDAK 29.09.2020, 15:09
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Belde başkanı öğrencileri unutmadı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesi başkanı okula yeni başlayan öğrencileri unutmadı.

Bakacakkadı beldesi Başkanı Oktay Albuz, eğitim öğretim hayatına ilk adımı atan minikler içinhediye paketi hazırladı.

Başkan Albuz, Bakacakkadı ilköğretim okulunda öğrencileri ziyaret ederek hediyeleri kendi eliyle verdi. Okula yeni başlayan öğrencilerin heyecanını paylaşma fırsatı bulan başkana minik öğrenciler hediyeler için teşekkür etti.

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