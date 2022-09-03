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Beklenen yağmur geldi, hazırlıksız yakalandılar
Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
ZONGULDAK 03.09.2022, 17:41
Zonguldak’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Zonguldak’a beklenen yağmur geldi. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmura vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanlara sığındı. Öte yandan bazı vatandaşlar ve çocuklardan yağmurdan kaçarken düşme tehlikesi yaşadı. Hava sıcaklığı ise 22 derecelere kadar geriledi. Yağmurun hafta sonu da etkisini göstermesi bekleniyor.
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|P
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|10
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|10
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|9
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|4
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|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
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|4
|7
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|6
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|4
|6
|11. Giresunspor
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|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
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|3
|3
|14. İstanbulspor
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|3
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|2
|17. Ümraniye
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|1
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|3
|1
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
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|3
|7
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|2
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|6
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|5
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|4
|5
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|5
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|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|6
|9
|6. M. United
|5
|9
|7. Leeds United
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|8
|8. Fulham
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|8
|9. Southampton
|5
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|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Everton
|6
|4
|15. West Ham United
|5
|4
|16. Nottingham Forest
|5
|4
|17. Bournemouth
|5
|4
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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