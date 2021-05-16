Bayramda kentin her noktasına bakım yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı’nda birçok noktada çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle yeni sezon öncesinde plajlar bölgesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri tam kapanmanın sürdüğü bayram günlerinde çalışmalarını sürdürdü.

Sevgi, Barış, Dostluk plajlarında boya, tamir bakım onarım çalışmaları yapılırken, Barış Plajı’nda havuz ve plaj voleybolu sahası hazırlandı.

Şehir Merkezinde trafiği rahatlatacak kavşak çalışması sürerken, cadde ve sokaklar yıkandı. Sahil bandında boya ve bakım çalışması yapan ekipler, yaya geçitlerinde boyama çalışması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasında salgın ile mücadele kapsamında toplu kullanım alanları dezenfekte edildi.

Ekipler kentin değişik noktalarında sokak hayvanlarını besleme çalışmasını sürdürdü. Öte yandan Su İşleri Müdürlüğü yeni hat ve bakım çalışmalarına devam etti.