Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası seçimlerini Ünlüer kazandı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi’nin olağan kongresi yapıldı. Seçimlerde Oğuz Ünlüer’in başkanlığındaki mavi liste kazandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kdz. Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi seçimleri oda binasında gerçekleştirildi. Saat 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 16.00’da sona erdi. 112 üyesi bulunan ve 97 üyenin oy kullanma yeterliliğine sahip olduğu seçimlerde kullanılan 79 oyun 42’sin Oğuz Ünlüer, 37 oyu ise mevcut başkan İrfan Erdem’in başkan adayı olduğu beyaz liste aldı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar’ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve iş adamı seçim bölgesine gelerek başkan adaylarından Oğuz Ünlüer’e destek verdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Ünlüer “Seçimin kaybedeni yok. Deniz Ticaret Odamız kazanmıştır. Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm üyelerimiz ve yeni ekibimizle birlikte sektörümüzün büyümesi ve gelişmesi için çalışacağız” dedi.