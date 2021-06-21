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Başsavcı Yücedağ’dan Başkan Posbıyık’a veda ziyareti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a veda ziyaretinde bulundu.

ZONGULDAK 21.06.2021, 19:25
Başsavcı Yücedağ’dan Başkan Posbıyık’a veda ziyareti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a veda ziyaretinde bulundu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) Yaz kararnamesi ile Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Posbıyık, ziyarette hizmetleri için Yücedağ’a teşekkür ederken, yeni görevinde başarılar diledi. Posbıyık, Kdz. Ereğli’den güzel duygular içerisinde ayrıldığını belirten Yücedağ’a Herkül Heykeli ve Alemdar Gemisi plaketi takdim eden Posbıyık ayrıca kente özgü çeşitli hediyeler verdi.
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