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Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede kurumlar arası yapılacak çalışmalara ilişkin konular ele alındı.

ZONGULDAK 07.09.2021, 16:00
Başsavcı Çetin, Başkan Posbıyık ile görüştü

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede kurumlar arası yapılacak çalışmalara ilişkin konular ele alındı.


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile Temmuz ayında Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Başsavcı Akın Çetin, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a nezaket ziyaretinde bulundu.


Başkan Posbıyık, Başsavcı Çetin’e Ereğli’deki görevinin hayırlı olmasını diledi. Görüşmede kurumlar arası yapılacak çalışmalara ilişkin konular ele alındı.


Ziyaretin anısına Başkan Posbıyık konuğuna Herkül heykeli, Alemdar Gemisi tablosu ve Ereğli’yi tanıtıcı broşürlerin yer aldığı çantayı takdim etti.

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