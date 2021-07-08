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Başsavcı Akın Çetin Kdz. Ereğli’de görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSK) 25 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan kararnamesi ile Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Çetin 2 Temmuz 2021 itibariyle görevine başladı.

ZONGULDAK 08.07.2021, 13:02
Başsavcı Akın Çetin Kdz. Ereğli’de görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSK) 25 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan kararnamesi ile Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Çetin 2 Temmuz 2021 itibariyle görevine başladı.

HSK’nın 25 Mayıs 2021 tarihli kararnamesi ile Sinop Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Çetin 2 Temmuz 2021 Cuma günü görevine başladı.

Bilindiği üzere HSK’nın 25 Mayıs 2021 tarihli kararnamesi ile Kdz. Ereğli’de 3 yıldır görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı.
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