Başol, "Beldemizde hummalı bir asfalt çalışması var"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret ederek, asfalt çalışmalarını inceledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’u ziyaret ederek, Ormanlı- Karakavuz Köyü Yolu asfalt çalışmasını yerinde inceledi. İncelemede Vali Tutulmaz ve Bayram Başol’a İl Özel İdare Meclis Başkanı Nejdet Karaveli ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, bölge mahalle muhtarları eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başol konuşmasında, “Beldemizde hummalı bir çalışma var. Çok şükür söz verdiğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bugünde Valimiz, İl Özel İdare yöneticilerimiz ile Ormanlı- Karakavuz köyü asfalt çalışmasını yerinde inceledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.