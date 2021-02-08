Başkent EDAŞ Zonguldak muhtar derneklerini ağırladı

Başkent EDAŞ’ın Zonguldak ofisinde merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren muhtar derneklerinin başkanlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zonguldak Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin Nas ile ilçelerde faaliyet gösteren muhtar derneklerinin başkanlarından oluşan bir heyet, Başkent EDAŞ’ın Kozlu’daki binasını ziyaret ederek şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında Başkent EDAŞ Zonguldak Dağıtım Operasyonları Müdürü Onur Altunbaran, ocak ayında batı Karadeniz’de meydana gelen yoğun kar yağışı ve fırtına boyunca Zonguldak’ta yaşanan elektrik kesintilerine karşı yapılan mücadeleyi dernek başkanlarına sunumla aktardı.

Afet öncesinde Başkent EDAŞ’ın yaptığı hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgiler de paylaşılan sunumda, afet süresince çevre illerden gelen Enerjisa ekipleri ve bölgeye getirilen araçların zor şartlarda yürüttüğü çalışmalar gösterildi. Toplantıda, Zonguldak’ta gerçekleştirilen enerji dağıtım altyapısı yatırımları ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alan dernek başkanları, Başkent EDAŞ’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Zonguldak Muhtarlar Federasyonu Derneği Başkanı Şerafettin Nas’ın yanı sıra toplantıya, Karadeniz Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılınç, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, Devrek Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Benli, Gökçebey Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Çakıroğlu, Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Mandacı ve Kozlu Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Oda katıldı.

Başkent EDAŞ’ın ilgili departmanlarının uzman ve yöneticileri, kendi alanlarındaki çalışmalar hakkında dernek başkanlarına bilgiler vermek üzere toplantıda hazır bulundu.