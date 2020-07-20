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Başkanlığa meclis üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL POSBIYIK’IN ŞEHİR DIŞI PROGRAMI NEDENİYLE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA MECLİS ÜYESİ SERTAN KUZU VEKALET EDECEK.
ZONGULDAK 20.07.2020, 18:51
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı. Başkan Posbıyık’ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Sertan Kuzu vekalet edecek.
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