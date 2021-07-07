Başkandan sel ve su baskını uyarısı

Alaplı Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle vatandaşları uyardı.

Alaplı Gümeli Belde Başkanı Ahmet Saydam, Gümeli orman bölgesinde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Alaplı Gümeli Belde Başkanı Ahmet Saydam, bölgede devam eden gök gürültülü sağanak yağışların etkisini arttırması üzerine sel meydana geldiğini şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti. Saydam, yaptığı açıklamada “Gümeli Belediyesi olarak söz konusu bölgelerimizde gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. Çok kuvvetli sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesini beraberinde getirebilecek olan çok kuvvetli sağanak yağış hususunda halkımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, halkımızın dikkatine zorunlu olmadıkça yağan yağmurlar durana kadar araçlarla gezinmemesine karşı uyarıyoruz" şeklinde konuştu.