Başkan Yorulmaz güven tazeledi

Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yapılan olağan kongresinde mevcut Başkan Mustafa Yorulmaz üyelerin oyları güven tazeledi.

Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 10’uncu olağan kongresi dernek binasında yapıldı.

Kongre şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başladı.

Divan Kurulu Avukat Ali Osman Odabaş, Okan Şentürk ve Yaşar Yorulmaz’dan oluştu. Divan Kurulu Başkanlığını Avukat Ali Osman Odabaş yaptı. Ardından faaliyet raporlarının okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Dernek binasında yapılan kongreye, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz,Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Ak Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, bazı daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı.

Yorulmaz; ‘Acısını çekmeyen ağrıyı bilmez’

Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, “Bize 1997’den beri 10’uncu kongreyi nasip etti. Bize görev verdiniz ki 5 tane yönetimin kongredeki hepsi başkandı. Sıkıştığımız zaman sayın valimiz, belediye başkanımız ve vekillerimize gidiyoruz. Daha çok valimize gidiyoruz. valimizle soyadımız aynı. Biz parayla pulla gelmedik. Köksal Toptan’a teşekkür ediyoruz. Bu binanın yapılmasında büyük emek var. “dedi.

Tutulmaz; ‘Bu millet vatanı için seve seve ölüme gider’

Bu milletin vatan için seve seve önleme gidebileceğini ifade eden Vali Tutulmaz, “ Bu etkinlikte genel kurullar bir taraftan yönetimin ibrası yönetimin oluşması. Genel olarak bir Dilek temenni bölümünde de misafirleri söz verilir. Bizde sizlerle sohbet ediyoruz. Ülkemiz gerçekten zor bir coğrafyada. Geçmişte atalarımız gördü. Bu toprakları vatan edebilmek için önemli mücadeleler verildi. Verilmeye de devam ediyor. Bu coğrafya da bulunduğumuz sürece mücadele devam ediyor. Bu mücadele de akıllı yapmamız gerek. Biz Gazi bir milletiz. Allah Allah nidalara savaşa gitmeyi onur olarak görürüz. Bazı batı toplumda parayla savaşacak kişiler ön plana çıkartıyor. Bizim milletimiz vatan için ölmeyi göze alır. Sizler bunu yakınen yaşadınız. Allah sizlerden razı olsun. Bizlerde kamu olarak sizlerin yanınızda olmaya önemli düzenlemeler yaptı. Sizlerde bunlardan faydalanıyorsunuz. Bunlar yeterli değil. Bende her etkinliğinize katılmaya çalıştım. Az önce İl müdürümüzle Kaleoğlu köyünde gazimizi ziyaret ettik. Karadere köyünde polis şehidimizin duasına katıldık”diye konuştu.

Alan;’ Vatan olarak sizlere minnettarız’

Zonguldak Belediye Başkanı Selima Alan,”Sayın başkanımızla yakınen görüşüyoruz. Bir telefon mesafedeyiz. Vatan olarak sizlere minnettarız. Baştacısınız. Sayın başkana emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimi tebrik ediyorum. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın. Bu evladınız her zaman yanınızda. Allah sizlerden razı olsun”şeklinde konuştu.

Kongrede mevcut Başkan Mustafa Yorulmaz tek aday olarak yer aldı. Mevcut Başkan Yorulmaz üyelerinin oyları ile yeniden başkanlığa seçildi.