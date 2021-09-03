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Başkan Uzun , Yeşil ile bir araya geldi

Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

ZONGULDAK 03.09.2021, 18:19
Başkan Uzun , Yeşil ile bir araya geldi

Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun beraberinde Merkez Mahallesi Muhtarı Kamil Akgöz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’e bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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