Başkan Tekin’den ‘üst geçit’ müjdesi

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Taşbaşı üst geçidinin yapımı için ölçüm çalışmalarının başladığını söyledi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı Taşbaşı mevkisine yapılacak olan üst geçidin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ölçüm çalışmalarının başladığını söyledi. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaretleri sırasında konuyu gündeme getirdiklerini ve kendilerinden konuyla ilgili olarak destek istediklerini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘Alaplı Taşbaşı üst geçidinin bu yıl içinde yapılması için Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit’ten destek istedik. 2022 yatırım programında olmamasına rağmen Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit’in de girişimleri sonucu Taşbaşı üst geçidi bu yıl ki yatırım programına alındı. Bugün ölçüm çalışmaları yapıldı. Yapımının en kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine açılacağını ümit ediyoruz’ dedi.

Alaplı’nın böyle bir üst geçide ihtiyacı olduğunu ve yapılacak olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin; ‘2022 yatırım programında olamamasına rağmen üst geçidin yapım aşamasına gelmesinde büyük emekleri olan Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit’e yürekten teşekkür ediyoruz. Danıştay Başkanımız Alaplı’mıza ve bölgemize gerçekten büyük önem veriyor. Bu önem ve değer de Alaplı’mıza hizmet olarak yansıyor. Üst geçidin 2022 yılı yatırım programına alınmasında ve yapım aşamasına gelmesinde büyük emekleri olan Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit başta olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Kastamonu Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese Alaplı halkına yürekten teşekkür ediyorum. Alaplı’mıza hayırlı olsun’ dedi.