Başkan Tekin’den Şampiyonluk maçına davet

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Pazar günü oynanacak şampiyonluk maçına tüm ilçe halkını davet etti.

Zonguldak Süper Amatör Liginde sezonun tamamlanmasına bir hafta kala en yakın rakibinin bir puan önünde liderliğini sürdüren Alaplı Belediye Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Yeni Mahalle spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı mavili kulübün Başkanı Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yüreği Alaplı için çarpan tüm hemşerilerini şampiyonluk maçına davet ettiklerini söyledi.

Sezon başında şampiyonluk parolasıyla lige başladıklarını belirten Tekin, “Bu hafta sonu artık şampiyonluk maçına çıkacağız. Yeni sezon öncesi ilçemize beş yıldızlı bir tesis kazandırarak sezona başladık. Futbolcularımız sahada yüreklerini ortaya koyarak mücadele ederken taraftarlarımızda gerek deplasmanda gerekse kendi sahamızda bizlere tribünde büyük destek verdiler. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık ligin son maçı, bizim için şampiyonluk maçı olan Yeni Mahalle maçına yüreği Alaplı için çarpan tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Pazar günü saat 15.00’da stadı doldurarak takımımıza 90 dakika destek verelim. Geldiğimiz noktaya hep birlikte mücadele ederek geldik. İnşallah son 90 dakikayı da galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıralım.” dedi.