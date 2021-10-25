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Başkan Tekin’den Kan bağış davetiye

Cumhuriyetin 98.Yıl dönümünde Alaplı Belediyesi ve Türk Kızılayı Alaplı Şubesi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

ZONGULDAK 25.10.2021, 18:48
Başkan Tekin’den Kan bağış davetiye

Cumhuriyetin 98.Yıl dönümünde Alaplı Belediyesi ve Türk Kızılayı Alaplı Şubesi iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ”Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek kan bağışı kampanyasına tüm halkımızı destek olmaya davet ettiklerini söyledi.

Kan bağışının insan hayatı için çok önemli olduğunu ifade eden Tekin, “Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Bayramında ilkini gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına halkımız büyük ilgi göstermişti. Bu yıl 2. düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasına halkımızın aynı ilgiyi göstermesini istiyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte birbirimize destek olmanın en önemli ve değerli yollarından biri de kan bağışında bulunarak kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaktır. Kan Hayattır. Herkes kan bağışı yaparak hayat kurtarılabilir. Tüm vatandaşlarımızı 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Merkez Cami önünde düzenlenecek kan bağışı kampanyasına destek olmaya ve kan bağışı ile kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olmaya davet ediyorum.” dedi.

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