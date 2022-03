Başkan Tekin’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, İlçedeki fabrika ve kurumları ziyaret ederek kadın çalışanların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutlayarak gül hediye etti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin, Belediye Meclis Üyeleri, çok sayıda partili ile birlikte İlçedeki fabrika ve kurumları ziyaret ederek kadın çalışanların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününü’ kutladı. Başkan Tekin ve beraberindekiler ilk olarak ilçede bulunan bir özel bakım evi, Alaplı Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocaklarını ziyaret ederek kadın sağlık personelin günlerini kutladı. Hastalarla yakından ilgilenen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tekin, onlara gül hediye etti.

Adliye ve bakım merkezini ziyaret ederek kadın çalışanların günlerini kutlayan Başkan Tekin ve beraberindekiler daha sonra İlçede faaliyet gösteren iplik fabrikası, fındık fabrikası ve eldiven fabrikasında çalışan kadın işçileri ziyaret etti. Kadın işçilere tek tek gül hediye eden Başkan Tekin ve eşi Aysel Tekin, kadın işçilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Gittiği her yerde büyük bir ilgi ve alkışlarla karşılanan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kadınların sadece 8 Mart’ta değil her gün değerli olduklarını ifade ederek; ‘kadının olmadığı yerde çiçek açmaz’ dedi.

Tekin, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladığını söyleyerek şunları ifade etti:

"Emek veren, çile çeken, sevgi ve şefkat gösteren, paylaşan, hakkı savunan, merhamet eden tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Bugün Meclis üyelerimiz ve kadın kollarımızla birlikte İlçemizde kurum ve fabrikalarda çalışan tüm emekçi kadınlarımızı ziyaret ederek günlerini kutladık. Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin, kültür ve geleneklerimizin en kıymetli taşıyıcılarıdır. Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine geti ren kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Ülkemizin geleceğinin temel taşı olan kadınlarımız her türlü takdiri hak etmektedirler. Onlar Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları, toplumun yapı taşı olan aile kurumunun anneleri, toplumun en özverili, çalışkan ve üretken bireyleridir. Rabbim güçlerini artırsın, kolaylık versin. Yaptığımız ziyaretlerde bizlere gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ediyor. Başımızın tacı şehit annelerimiz başta olmak üzere yarınlarımızın mimarı kadınlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyor, tüm kadınlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum."