Başkan Tekin; “Sosyal tesisimizi bayramında hizmete açacağız”

Alaplı aile çay bahçesi, Alaplı Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet verecek. Son hazırlıkları yapılan tesisin Ramazan bayramında hizmete açılması bekleniyor.

Zonguldak’ın Alaplı anılarında önemli bir yeri olan Alaplı aile çay bahçesi, yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Alaplı sahil alanında keyifli bir ortamı olan aile çay bahçesi Alaplı Belediyesi tarafından yenilendi.

Eski halinin halkın taleplerine cevap veremeyen bir yer olduğunu ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Çay bahçesinin eski hali halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Bizde eski Çay bahçesini yıkarak yerine İlçemize yakışır daha modern bir tesis yaptık. Şelalenin olduğu bahçeyi de halkımızın ihtiyaçlarını cevap verecek şekilde yeniden düzenleyerek tamamladık. Teras katı ile birlikte 950 metrekare kapalı alana sahip olan tesis 500 kişiye hizmet verebilecek. Bahçede oturmak isteyen vatandaşlarımız için oturma alanları oluşturacağız. Çay bahçesi gerçekten çok modern ve güzel bir tesis oldu. Alaplı’nın bu gibi tesislere ihtiyacı var. İnşallah bu gibi tesislerin sayısını ilçemizde arttırmayı planlıyoruz. Ramazan bayramının birinci günü çay bahçesini halkımızın hizmetine açıyoruz. Bayramın birinci günü tüm vatandaşlarımızı çay bahçesine davet ediyorum” dedi.