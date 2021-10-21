Başkan Tekin, Düzce Belediyesi’ne teşekkür etti

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bilim ve Teknoloji eski Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye Karşıyaka Aile Parkına verdiği desteklerden dolayı Alaplı halkı adına teşekkür ettiklerini söyledi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Karşıyaka Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Karşıyaka Aile Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Aile Parkının İlçeye çok yakıştığını ifade eden Tekin, “Karşıyaka Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminalinin arkası atıl durumdaydı. Burayı vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği aynı zamanda spor yapabileceği büyük bir Aile Parkı yapmaya karar vermiştik.6 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz parkımıza geçtiğimiz Ekim ayından başlayarak 1 yılda tamamladık. İlçemize ve Karşıyaka Mahallemize yakışır bir Aile Parkını daha İlçemize kazandırmış olduk. Parkımızı yaparken en büyük desteği Bilim ve Teknoloji eski Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den aldık. Parkın yapımında bize her türlü desteği verdi. Kendisine Alaplı Halkı adına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Özlü, İlçemize her zaman değer ve destek veren Belediye Başkanımızdır. dedi.

Tekin, “Parklar bir şehrin gerdanlığıdır. Bu doğrultuda göreve geldiğimiz günden itibaren İlçemizin daha yaşanabilir olması ve sosyal donatı alanlarının çoğalması için var gücümüzle çalışıyoruz. Batı Karadeniz’in en büyük Sahil Bu Yaka Parkını Alaplı’ya kazandırdık. İlçemizdeki tüm mahallerimize vatandaşlarımızın ve çocuklarımız için Aile Parkları oluşturduk. Bunun yanında çocuk parklarını yenileyerek yeni çocuk parklarını hizmete sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz. İnşallah Alaplı’mızda gençlerimizin, çocuklarımızın, emekli büyüklerimizin daha güzel bir hayat yaşayabilmesi için yaşanılabilir kentler arasında İlçemiz ’in daha güzel yerlerde olması için hep birlikte gece gündüz demeden çalışmaya hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.