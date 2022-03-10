Başkan Şahin VHP Bitkisel ürünleri inceledi

Düzce’ye bağlı Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, VHP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut’u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Şahin, Akabulut’ un Kaynaşlı’ ya yapacağı yatırımın ilçeye büyük bir katma değer sağlayacağını söyledi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin Türkiye’nin değişik noktalarında yaklaşık 23 şubesi ve franchise şubelerinde 3 binden fazla çeşit ürünle hizmet veren VHP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut’u Belen Sanayi Sitesi’ndeki ofisinde ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile get iren Akbulut, Başkan Şahin’e yaptıkları çalışmalar ve ürettiği ürünlerin bazıları hakkında detaylı bilgiler verdi. Akbulut konuşmasında “VHP Grup olarak bölgemizde doğal gıda ve kozmetik ürünleri üreterek Türkiye ve dünya pazarına açılmayı hedeflemekteyiz. İstihdama katkı sunmak için aynı zamanda firmanın gelişimi ve büyümesi adına olumlu adımlar atarak yoluna devam etmektedir. 40 yılı aşkın süredir ürün kalitemizden hiç taviz vermedik. Bitkisel ürünlerden, baharata, kuru yemişten, kozmetiğe kadar 3 binden fazla ürün çeşidi ile hizmet veriyoruz. Franchiselerimiz ile beraber Türkiye’nin değişik yerlerinde 23 noktada hizmet veriyoruz. 80’nin üzerinde bir istihdamımız söz konusu. Hedefimiz yakın zaman içerisinde Türkiye ve dünya piyasasında VHP markasını daha da büyütmek. Bunun için çok ciddi yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şuan Kdz. Ereğli’de butik bir fabrika kurduk, İstanbul’da halen devam eden bir üretim tesisimiz var fakat, burada saha dar olduğu için arayış içerisindeydik. Kaynaşlı üç köprü mevkiinde bir yeri almış bulunmaktayız. Nasipse toplamda 30 bin metrekare kapalı alanda gıda, kozmetik ve kuruyemiş tesisi kurma hedefimiz vardır. Bu tesis Türkiye’de ilk olacaktır. Avrupa Standartları üstünde bir tesis kurma amacındayız. Projemiz çiziliyor, üretim, paketleme ve pazarlama hizmetleriyle büyük bir istihdam oluşturacağız. Kaynaşlı Belediye Başkanı olarak bize vaktinizi ayırarak ziyarete geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de VHP Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vahab Akbulut’a bölgeye yapacağı yatırımlar ve sağlayacağı istihdamdan dolayı teşekkür etti. VHP’nin bölgeye büyük bir katma değer katacağını dile get iren Başkan Birol konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Vahap kardeşimizi yerinde ziyaret etmek istedik. Alanında kendisini ispatlamış, marka olmuş. Çok beğendim, çokta mutlu oldum. İşinde de oldukça titiz, fabrikayı gezerken heyecanlandım. İnşallah Kaynaşlı’mız için çok önemli bir tesis olacak. Böyle örnek iş adamlarımızın Türkiye’mizde çoğalmasını istiyoruz. Kaynaşlı Belediyesi olarak ve Başkanı olarak Vahap Bey’e elimizden gelen desteği vereceğiz. Gıda, kozmetik ve kuruyemiş alanında güzel hizmetler yapan Vahap kardeşimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Vahap bey işini severek heyecanla yapıyor ve insanlara fayda sağlıyor. Burada ki ürünleri gördük tanıdık ve kullanacağız.”

Ayrıca Başkan Şahin, Lokman Efendi üretim tesisi sahibi Emre Gören’i ziyaret edip fabrikada incelemelerde bulundu.