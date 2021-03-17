Başkan Posbıyık’tan Çanakkale Zaferi mesajı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği için kahramanlıkla, kararlılıkla, vatan sevgisiyle örülmüş bir büyük destandır. Bu destanın temelinde vatan sevgisi ve vatan savunması vardır. “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük önderliğinde, hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destanı milletimiz hiç bir zaman unutmayacaktır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda yaşamını kaybeden Anzak askerleri için tarihe altın harflerle geçmiş sözlerini de bir kez daha hatırlayalım: “Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Onlar artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Atatürk bu sözleriyle tüm insanların barış içinde yaşamasına ilham vermiştir.

Bugün bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi, Çanakkale kahramanlarını minnetle, saygıyla, Rahmetle anıyorum.”