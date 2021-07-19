Başkan Posbıyık’a şampiyonluk formasını takdim etti

Adana Demirspor forması ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Ereğlili futbolcu Sinan Kurt, Kdz. Ereğli Belediye başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

Adana Demirspor ile şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Almanya doğumlu Ereğlili futbolcu Sinan Kurt eşi ve dedesi ile birlikte Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

“Ereğlili gençlerimizin başarıları bizi gururlandırıyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Ereğlili gençlerimizin elde ettiği başarılar bizi çok mutlu ediyor. Sizlerin başarı haberlerinizi almak bizi onurlandırıyor. Adana Demirspor’la elde ettiğin şampiyonluk için ayrıca kutluyorum. Sana Süper Lig’de başarılar diliyorum. Yakından takip edeceğim” dedi.

Sinan Kurt ise Başkan Posbıyık’a gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, Ereğli’yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Kdz. Ereğli Belediyespor 2. Başkanı İhsan Yazıcıoğlu ve Asbaşkan Deniz Koca’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Posbıyık, Sinan Kurt’a Gazi Alemdar Gemisi maketi ve Ereğli’yi tanıtıcı çeşitli hediyeler takdim etti.