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Başkan Posbıyık, yeni yıl öncesi belediye personeliyle buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, personelle buluşarak yeni yılını kutladı.

ZONGULDAK 31.12.2021, 20:09
Başkan Posbıyık, yeni yıl öncesi belediye personeliyle buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, personelle buluşarak yeni yılını kutladı.

Belediye binasında düzenlenen etkinlikte Başkan Halil Posbıyık, Medya ve İletişim Birimi tarafından hazırlanan yeni yıl videosunu birlikte izledi. Başkan Posbıyık, 2021 yılı ve yeni yılı değerlendirdiği konuşmasında, yeni yılda ülkemiz, yöremiz ve çalışanlar adına yeni umutları olduğunu söyledi. Posbıyık konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Çok değerli mesai arkadaşlarım, bir yılı daha geride bıraktık. Belki bu yıl ekonomik ve sosyal açıdan bir takım sıkıntıların ulusal çapta yaşandığı bir yıldı. Sakıntıların yanında bir de pandemi bizi çok üzdü. Çok değerli yakınlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Yaşam devam ediyor. Büyük Atatürk’ün söylediği gibi umudu bırakmayacağız. Umutla yaşacağız. Yeni yıl için umutlarımız var. Ülkemiz adına, yöremiz adına ve ailemiz adına, benim de çalışanlarımız adına yeni umutlarımız var. Tüm bu sıkıntılara rağmen belediyecilik açısından bir değerlendirme yaparsak Kdz. Ereğli Belediyesi dimdik ayakta. Çok değerli siz çalışanlarım ve ekibim sayesinde her geçen gün belediyemiz güçleniyor. Bütün belediyelerde çok büyük bir sıkıntı var. Olması da doğal, çünkü vergiler ödenmiyor, tahakkuk yapılmıyor, kurlardan doğan sıkıntılar var. Yeni beton ihalesi yapacağız. İhaleyi hazırlıyorlar, muammen bedel belirleniyor, beşinci günde o verilen fiyat değişiyor. Dolayısıyla ihale de yapamaz hale geldik. Biliyorsunuz eski belediye binasının ihalesini 13 milyona verdik, Avrupa’da iş yapan bir iş insanı ihaleyi aldı. Büyük bir firma. Ama 13 milyon çok kısa zamanda 19 trilyon oldu ben bu işi yapamam dedi. 400 bin TL’lik teminatını yaktı, bir de yasaklı duruma düştü. Bu kadar vahim bir ortamdan geçiyoruz. Paramız var ama o binanın ihalesine çıkamıyoruz çünkü yeni yıl birim fiyatları çıksın diye bekliyoruz. Bazı belediyelerin yarı maaş verdiğini duyuyoruz. Ama Allah’a şükür biz ekip çalışmasıyla gayet iyi gidiyoruz. Göreve geldiğimizden beri personelimize hiçbir zaman sıkıntı yaşatmadık. Çünkü bizim çalışanlarımızın, bütün çalışanların alın terinin, emeklerinin karşılığını alması lazım ki daha fazla hizmet verebilme gayreti ve hedefini yerine getirebilsinler. Bizim tek hedefimiz o. Maaşlarda, ücret zammında en önde gitmeye çalışıyoruz. Allah sağlık verirse önümüzdeki sene belediyecilik açısından, çalışanlarımız açısından bizim muktedir olduğumuz alanlarda asla bir sıkıntı yaşanmayacak. Önemli olan ülkemizin iyi olması. Gelecek nesillerin rahat nefes alması lazım. Umutla geleceğe bakmanızı istiyorum. Belediyemizde sosyal hareketler devam ediyor. Sizlerin yaptığı resim sergisi muhteşemdi. Yine bizde çalışan arkadaşların profesyoneller gibi klipler yapması çok güzel. Emeği geçenleri kutluyorum. Yeni yılda sizlere, eşlerinize, evdekilere, çocuklarınıza tüm hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Çabalayacağız, hiç yılmayacağız. Namuslu, hukuki yoldan devam edeceğiz. Belediyenin hedeflediği noktalara hızla ilerleyeceğiz. Pandemi kalkarsa önümüzdeki yaz çok hareketli geçecek. Biz belediye olarak sağlamız, güçlüyüz, dirayetliyiz, moraliniz daima yüksek olsun. Ereğli’ye beraber hizmet edeceğiz. Bu dönemde bizimle beraber çalışan arkadaşların Ereğli’ye yapılan bütün hizmetlerde imzası olacak, tarihe geçeceğiz. Gayretlerinizin devam etmesini diliyorum, hepinizin yeni yılını kutluyorum.”

Başkan Posbıyık’ın konuşması ardından belediye müzik grubunun müzik dinletisi gerçekleşti.

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