banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayı yaşandı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı

Başkan Posbıyık, Şanlıurfalı öğrencileri mutlu etti

Şanlıurfa‘ya bağlı Haliliye kentinde bulunan Yediiklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a elektronik posta yoluyla ulaşarak Atatürk büstü ve Türk Bayrağı talebinde bulundu. Başkan Posbıyık’ın talimatıyla okula Atatürk büstü, çok sayıda Türk Bayrağı ve Ereğli ile ilgili dokümanlar gönderildi.

ZONGULDAK 09.03.2021, 12:53
Başkan Posbıyık, Şanlıurfalı öğrencileri mutlu etti

Şanlıurfa‘ya bağlı Haliliye kentinde bulunan Yediiklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a elektronik posta yoluyla ulaşarak Atatürk büstü ve Türk Bayrağı talebinde bulundu. Başkan Posbıyık’ın talimatıyla okula Atatürk büstü, çok sayıda Türk Bayrağı ve Ereğli ile ilgili dokümanlar gönderildi.

Şanlıurfa’ya bağlı Haliliye kentinde bulunan Yediliklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni olarak görev yapan Muzaffer Uçan ile öğrenciler Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a elektronik posta yoluyla ulaşarak Atatürk büstü ve Türk Bayrağı talebinde bulundular.

Mektubunda okulun sosyo-ekonomik açıdan dar gelirli ailelerin yaşadığı bir bölgede bulunduğunu belirten Uçan, şu sözleri kaleme aldı:

“Mustafa Kemal Atatürk dünya liderleri içerisinde 21’inci yüzyıla geçebilen tek lider ve devlet adamıdır. Hala Türk halkının en büyük sevgisiyle, saygısıyla yüreklerde yaşamaktadır. Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişiliğe sahiptir. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ve mücadele eden bir önderdir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında dil, din, ırk, ayırımı göstermeyen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek, onların hayal güçlerini geliştirmek, okumayı seven ve bu sayede kendi değerlerinin farkına varan bilinçli ve azimli bir nesil yetiştirmek, geleceğe umut ve ışık olmak için farkındalık oluşturmak istiyorum. Okulumuz İçin Atatürk Büstü, Türk Bayrağı ve Atatürk Posterleri talebinde bulunuyoruz. Göndereceğiniz Materyaller hem bizi hem de öğrencilerimizi ziyadesiyle mutlu edecek; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kendilerine, çevrelerine vatana ve millete faydalı birer fert olmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Hep okuyan, Atasını tanıyan toplumlar olabilmemiz ümidiyle”

Başkan Posbıyık’tan talimat

Mektup üzerine, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne talimat vererek okula Atatürk büstü bayrak, kitap ve kenti tanıtıcı dokümanlar gönderilmesini istedi. Öğrencilerden anlamlı teşekkür Gönderilen dökümanların üzerine, Şanlıurfa Yediliklim Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ulaşmasının ardından öğretmen ve öğrenciler Başkan Posbıyık’a mektup ve fotoğraf göndererek teşekkür etti.

Teşekkür mektubunda şu sözler yer aldı:

“Merhabalar Başkanım;

Göndermiş olduğunuz Atatürk büstü, bayrak ve belediyenizi tanıtıcı materyalleri aldım. Öncelikle okulum ve öğrencilerim adına size sonsuz teşekkürler sunuyorum. Tanıtım ve materyal desteğini gerçekten takdir ediyorum. Bu tanıtım ve materyaller çocuklarımızın hafızasını güçlendirdiği gibi gelecekte çocuklarımıza yön vermede kolaylık sağlayacaktır. Bu materyaller hem beni hem öğrencilerimi memnun ve mutlu etmiştir. Okulumuzdaki öğrencilerimize belediyenizi tanıma fırsatı verdiğiniz için ayrıca size ve belediyenize minnettarım.

izin gibi belediyeler ve çalışanlar sayesinde ülkemiz her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Gerçekten de gelecekte liderlik pozisyonlarını işgal edecek ve ekonomimizi, kültürümüzü ve politikamızı geliştirecek olan bu çocuklara vermiş olduğunuz bu destek alkışlanmaya değerdir. Ülkemizin Uluslararası alanda başarılı, üstün ve saygın olmasına yardımcı olacak gençlerimizin eğitimine olan katkılarınız buraya sığamayacak kadar değerli.

Vermiş olduğunuz kaliteli, güler yüzlü ve sabırlı hizmet anlayışınız, isteklerimizi yerine getirirken göstermiş olduğunuz titizliğiniz, anında geri dönüşümleriniz, çalışmalar sırasındaki bilgi akışını sağlamadaki özveriniz için teşekkürlerimizi bildiririz. Karadeniz Ereğli Belediyesi ile tanıştığımız için çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Olumlu dönüşünüz, bu materyaller ve her şey için çok teşekkürler.”
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20